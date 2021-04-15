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    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

    Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere İsrail güçleri saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.04.2021 - 08:12
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    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

    İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler teravih namazını eda etti.

    Namazın ardından evlerine dönen Filistinlilere, İsrail güçleri saldırdı.

    Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı’na geldikleri sırada saldırdığını belirtti.

    5 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

    Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.

    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı #1

    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı #2

    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı #3

    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı #4

    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı #5

    İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı #6

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