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İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere İsrail güçleri saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.
- İHA
- 15.04.2021 - 08:12
İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler teravih namazını eda etti.
Namazın ardından evlerine dönen Filistinlilere, İsrail güçleri saldırdı.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı’na geldikleri sırada saldırdığını belirtti.
5 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI
Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.