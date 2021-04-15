İsrail güçleri, teravih namazından çıkan Filistinlilere saldırdı

Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınmasının ardından evlerine dönen Filistinlilere İsrail güçleri saldırdı. Çıkan olaylarda 5 Filistinli gözaltına alındı.

İsrail’in işgali altındaki Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Filistinliler teravih namazını eda etti.

Namazın ardından evlerine dönen Filistinlilere, İsrail güçleri saldırdı.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Filistinlilere Eski Şehir bölgesinin ana kapılarından Şam Kapısı’na geldikleri sırada saldırdığını belirtti.

5 FİLİSTİNLİ GÖZALTINA ALINDI

Tekbir ve sloganlar atan Filistinlilere, İsrail güçleri ses bombasıyla ve atlı polis ile müdahale etti. Çıkan olaylarda 5 Filistinlinin gözaltına alındığı ve yaralanan olmadığı bildirildi.