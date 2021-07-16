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    İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinli göstericilere müdahale

    İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinde yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 108 Filistinli yaralandı.
    • İHA
    • 16.07.2021 - 21:16
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 21:25
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    İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinli göstericilere müdahale

    Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta ve Beit Dajan kasabalarında kurulan yasadışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için Cuma namazı sonrası gösteri düzenledi.

    İsrail güçleri, göstericilere gerçek, plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistinliler ise İsrail güçlerine taş atarak karşılık verdi.

    TOPLAMDA 108 KİŞİ YARALANDI

    Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin Beyta ve Beit Dajan köylerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde 18'i gerçek , 50'si ise plastik mermiyle olmak üzere toplam 108 kişinin yaralandığı bildirildi.

    İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinli göstericilere müdahale VİDEO

    İSRAİL'İN ZULMÜ SÜRÜYOR

    Öte yandan Beyta kasabasında Sabih Dağı'nda İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasadışı inşa edilmesine tepki olarak 2 aydır protestolar düzenleniyor.

    Beit Dajan kasabasında da işgal tehdidi altındaki topraklarda birkaç aydır Filistinliler ve İsrail güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

    İsrail güçlerinden Nablus ta Filistinli göstericilere müdahale #1

    İsrail güçlerinden Nablus ta Filistinli göstericilere müdahale #2

    İsrail güçlerinden Nablus ta Filistinli göstericilere müdahale #3

    İsrail güçlerinden Nablus ta Filistinli göstericilere müdahale #4

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