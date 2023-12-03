İsrail, 'güvenli' dediği bölgelerden de sivilleri göçe zorluyor İsrail ordusu, Filistinli sivilleri Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan bazı bölgelerden göç etmeye zorluyor.

AA

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 207’ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu.

İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Zorla göç politikası

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında can kayıpları artarken, İsrail daha önce "güvenli yer olduğunu" iddia ettiği bölgelerden de sivilleri göçe zorlamaya devam ediyor.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan Arapça yaptığı açıklamada, "sözde" güvenli olarak duyurdukları Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yer alan El-Mahatta, El-Ketibe, Hamed, Es-Satr, Beni Süheyl ve Man bölgelerinde yaşayan Filistinli sivillerden evlerini terk etmelerini istedi.

Adraee paylaşımında, İsrail saldırılarının yeni aşamasına hazırlık olarak Gazze Şeridi'nin "bloklara" bölünüp "tahliye bölgeleri" şeklinde adlandırıldığı yerlerin bir haritasını yayınladı.

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onlarca yeri hedef almış, saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına yeniden başladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)