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İsrail halkı Netanyahu'nun savaşı yönetemediğine inanıyor

İsrail halkı Netanyahu'nun savaşı yönetemediğine inanıyor 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik devam eden saldırılara ilişkin İsrail halkının çoğunluğu, Netanyahu'nun savaşı iyi yönetemediğini ve derhal istifa etmesi gerektiğini belirtti.