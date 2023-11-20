İsrail halkı silah ruhsatına başvuruyor: 7 Ekim'den bu yana 190 bini geçti İsrail ile Filistin arasında başlayan çatışmaların ardından İsrail hükümetinin silahlanma kurallarını gevşetmesiyle İsrailli siviller silahlanmaya başladı.

AA

İsrail'de silah ruhsatı başvuruları artıyor...

Dünya, 7 Ekim'de başlayan İsrail-Filistin savaşını yakından takip ediyor.

Gazze halkı acımasızca bombardımana uğrarken, savaşın başladığı günden bu yana İsrail halkı da önlem almaya başladı.

Bu kapsamda, Ulusal Güvenlik Bakanlığına 190 binden fazla silah ruhsatı başvurusu yapıldığı belirtildi.

31 bin ruhsat verildi

2023 yılının ilk 10 ayında yapılan toplam ruhsat başvurusunun 210 binin üzerinde olduğu kaydedilirken, bu sayının 2022’de 42 bin olduğuna dikkat çekildi.

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 31 bin ruhsat verildiği, bu sayının 2022'de toplam 13 bine yakın olduğu kaydedildi.

2021 yılında 20 bine yakın silah ruhsatı başvurusu yapıldığı, bunlardan yaklaşık 10 binine ruhsat verildiği aktarıldı.

Talebe yetişmekte zorlanılıyor

Konuya ilişkin yapılan haberde, İsrailli silah firmalarının "talebe yetişmekte zorlandığı ve tüm üretim hattının bir ayı aşkın süredir hafta sonları bile aralıksız çalıştığı" vurgulandı.

Silahlandırma kampanyası

Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemleri ile tanınan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Hamas’ın 7 Ekim’de İsrail’e karşı düzenlediği saldırılar ve İsrail’in Gazze’ye yönelik 45 gündür devam eden saldırılarının ardından, Yahudi siviller ve yerleşimcileri silahlandırma kampanyasına hız vermişti.

Yahudi üstünlükçü siyasetiyle bilinen Ben-Gvir, on binlerce İsrailli sivili silahlandırdıklarını duyurmuştu.

İsrail'deki Ateşli Silahlar Şube Müdürlüğüne yüz binlerce kişisel silah ruhsatı başvurusu geldiğini belirten Ben-Gvir, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde düzenlediği silah dağıtma etkinliklerinin fotoğraflarını bizzat kendi sosyal medya hesaplarından paylaşmıştı.

Bu karelerde, Ben-Gvir, çok sayıda ABD yapımı M16 tipi otomatik tüfeğin dizili olduğu masaların ve silah kasalarının başında Yahudi yerleşimcilere silah dağıtırken görülmüştü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)