İsrail: Hamas'la esir takası anlaşması hala çok uzakta

AA

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sürerken esir takasına yönelik açıklama geldi.

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, adı paylaşılmayan İsrailli yetkililerin, esir takası anlaşmasıyla ilgili görüşlerine yer verildi.

"TAKAS ANLAŞMASI ÇOK UZAKTA"

Yetkililer, İsrail yönetimiyle Hamas arasındaki görüşmelerde "hala pürüzler olduğunu ve durumun tüm taraflarca kabul edilebilir bir formüle doğru ilerlemekten çok uzakta olduğunu" kaydetti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ı yok etmeden Gazze'deki saldırıları durdurma niyetinde olmadığını teyit eden yetkililer, mevcut durumda bir anlaşmaya varılması ihtimalinin zor olduğunu ifade etti.