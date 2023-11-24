İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esir serbest bırakıldı Hamas ile İsrail'in uzlaştığı "çatışmalara insani ara verilmesi mutabakatı" kapsamında İsrail hapishanelerindeki 39 Filistinli esirin, serbest bırakılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria’ya nakledildiği bildirildi.

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 49 gündür tüm şiddetiyle devam ediyor.

Rehineleri kurtarma bahanesiyle yaptığı operasyonlarda başarı sağlayamayan İsrail'in, Hamas'la pazarlıkları sonunda sonuç verdi.

Rehinelerin aileleri tarafından İsrail'de oldukça tepki toplayan Başbakan Netanyahu, Hamas'la anlaştı.

4 günlük insani ateşkes

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.

Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

39 Filistinli esir Batı Şeria!ya nakledildi

İsrail basınına göre, kadın ve çocuklardan oluşan 39 Filistinli esir, İsrail’deki Damon ve Megiddo hapishanelerinden çıkarılarak geçici olarak Batı Şeria’daki Ofer Cezaevi'ne nakledildi.

Filistinli esirlerin, Gazze’deki İsrailli esirlerin teslim alınmasından yaklaşık 2 saat sonra serbest bırakılacakları aktarıldı.

Esir takası anlaşması

İsrail basını ve uluslararası basına, anlaşmanın ilk aşamasında, Hamas'ın Gazze'de tutulan 50 ile 80 arasında İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakacağı yansımıştı.

Buna karşılık İsrail'in, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 150 Filistinli tutukluyu serbest bırakmasının beklendiği aktarılmıştı.

Esir takasının, Gazze'de 4 günlük insani ateşkes ilan edilerek gerçekleştirileceği ve anlaşma kapsamında günde yaklaşık 300 tırın Gazze'ye girişinin sağlanacağı belirtilmişti.

İsrail'e göre, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde 2 binden fazlası idari tutuklu olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli tutuklu bulunuyor.

İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 3 bin Filistinliyi gözaltına aldı.