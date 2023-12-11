İsrail, harabeye dönen kente bayrak çekti Han Yunus'u bombalayarak yok etmeye çalışan ve masumları öldüren İsrail, harabeye dönen Şeyaya kentine bayrağını dikti.

AA

İsrail, 66 gündür aralıksız bir şekilde Gazze'yi vurmaya devam ediyor...

Gazze'yi harita üzerinde parçalara ayıran İsrail, daha önce güvenli dediği Han Yunus'u bombalamaya başladı.

Kentte sürekli dumanlar yükselirken, İsrail'in doğudan ilerleyişini yavaşlattığı belirtiliyor.

Görgü tanıklarına göre ise İsrail tankları, Han Yunus'un merkezine ulaştı. Tankların Abdülnasır Caddesi'nde olduğu, çevredeki binalara keskin nişancılar yerleştirildiği belirtildi.

250'den fazla hedef vuruldu

Hamas ile ittifak halindeki İslami Cihad da, Han Yunus'ta İsrail askerleriyle çatıştıklarını duyurdu. İslami Cihad, Gazze kentindeki çatışmalardan bir video paylaştı.

Gazze'nin kuzeyinden de çatışma haberleri geliyor. Çatışmalar, en kuzeydeki Cebaliye ile Gazze kentinin Şeyaya Mahallesi'nde yoğunlaştı. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki operasyonun büyük ölçüde tamamlandığını duyurmuştu.

Ancak bölgede kalan siviller, bugüne kadarki en şiddetli çatışmaların yaşandığını belirtiyor. İsrail ordusu, Gazze'de 250'den fazla hedefin vurulduğunu açıkladı.

İsrail bayrağı çekildi

Güneyde Hamas'ın askeri iletişim tesisi ile tünel girişlerinin hedef alındığı belirtildi. Şeyaya'da ise komuta merkezinin vurulduğu ifade edildi. Ordu, bombardımanın görüntülerini de paylaştı.

Gazze kentinden dehşet verici bir başka görüntü geldi. Şeyaya'nın ortasındaki meydana İsrail bayrağı çekilmesi dikkat çekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)