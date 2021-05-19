İsrail hava saldırısında travma tedavisi gören 11 çocuk öldü

Gazze'de travma tedavisi gören 11 Filistinli çocuk, İsrail'in hava saldırısı sonucu şehit oldu.

İsrail'in Gazze Şeridi üzerindeki kanlı saldırıları sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Hava saldırısı sonucunda 5 ile 15 yaş arasındaki tramva tedavisi gören 11 çocuğun tamamı, ölen veya yaralanan sayısız akrabasıyla birlikte evlerinde öldürüldü.

''DERHAL ONLARI BOMBALAMAYI BIRAKIN''

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Genel Sekreteri Jan Egeland, çocukların öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Travma tedavilerine yardım ettiğimiz, güvende olduklarını düşündüğümüz 11 çocuğun evlerinde iken bombalandığını öğrendiğimizde yıkıldık. Artık gittiler, aileleriyle birlikte öldürüldüler, hayalleri ve peşlerini bırakmayan kabuslarla gömüldüler. İsrail'i bu çılgınlığı durdurmaya çağırıyoruz. Çocuklar korunmalı. Evleri hedef olmamalı. Okullar hedef olmamalı. Derhal onları bombalamayı bırakın."

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 63'ü çocuk, 36'sı kadın olmak üzere 217 kişi yaşamını yitirdi, 1500 kişi de yaralandı.