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7 Ekim'de başlayan Gazze'deki İsrail zulmü tüm tepkilere rağmen son bulmuyor.

30 bini aşkın sivilin katledildiği gölgede katil İsrail ordusu saldırılarını artırarak devam ediyor.

Bu süreçte Türkiye'de ise İsrail ile ticaret ve ihracat tartışmaları var.

Filistinlilerin marketlerinde Türk malları

Filistinlilerin ihtiyaçlarının karşılanması için ise İsrail gümrük ve limanlarının kullanılması gerçeği unutuluyor.

Türkiye'de İsrail'e ihracat tepkileri yükselirken Filistin'e bir ürünün girmesi için İsrail gümrüğünün kullanılması gerektiğini bilmeyenlerin sayısı oldukça fazla.

Filistin'e giden gazeteci Mehmet Ardıç, Ram şehrindeki bir marketten çektiği video ile durumu anlattı.

"Bu malların İsrail gümrüğünden geçmesi gerekiyor"

Marketlerdeki Türk mallarından örnekler gösteren Ardıç şu ifadeleri kullandı:

Bazı klavye kahramanları diyor ya İsrail'e ürün göndermeyelim, ticareti keselim... Eyvallah keselim... Şu anda Filistin'de tecrit edilmiş bölgede Ram şehrindeyiz.



Bakın markette ne var. Bu salçaların buraya gelmesi için sizce nereden geçmesi gerekiyor? Elbette ki İsrail gümrüğünden geçmesi gerekiyor.



Ama burada Filistinli kardeşlerimiz faydalanıyor bunlardan. Bu salçayı buraya göndermedik... Ne olacak? Fransız malı gelecek İtalyan malı gelecek... Sonuçta yabancı bir alternatif buraya gelecek.



Yani bunun mantığını elinizi vicdanınıza koyun da öyle karar verin isterseniz.



Biz bu ürünü buraya getirmek için mecburan İsrail gümrüğünden geçmek zorundayız.