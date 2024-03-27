İsrail ile Türkiye arasındaki ticaret gerçekleri Ensonhaber'e konuk olan Siyasal İletişimci Ferhat Murat, yerel seçim öncesi asılsız iddialarla ortaya atılan Türkiye-İsrail arasındaki ticaretin arka planındaki gerçekleri anlattı.

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İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları tüm şiddetiyle devam ederken, ortaya ise asılsız iddialar atılıyor.

Bunlardan biri de Türkiye ile İsrail arasındaki ticaretle ilgili.

Seçimlere kısa bir süre oluşturulmaya çalışılan algıyla ilgili, Siyasal İletişimci Ferhat Murat'tan açıklamalar geldi.

Ensonhaber'e konuk olan Murat, konuyu enine boyuna anlattı.

"İsrail'e ihracat yüzde 30, İsrail'den ithalat ise yüzde 40 azaldı"

İki ülke arasında ticaretin devam ettiği söylentilerinin arka planını anlatan Ferhat Murat, şu ifadeleri kullandı:

"İsrail ile Türkiye arasında ticaret tam gaz devam ediyor mu? Gelin bu iddiaların arka planında neler var ona bakalım. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yüzde 30 azalmış, İsrail'den ithalatı ise yüzde 40 azalmış durumda. Bunun bilinmesi lazım.

Ülkemizin İsrail'e gerçekleştirdiği ticareti devlet şirketleri aracılığıyla da yapmadığını belirtmek lazım. Tamamı özel sektör tarafından gerçekleştirilen bir ticaret olduğunun altını çizmemiz gerekiyor."

"Her İsrail'e giden gemi İsrail'e gitmiyor"

Murat, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail'e yönelik özellikle ticarette çok net bakmamız gereken nokta; Filistin dünya nezdinde çok tanınan bir ülke olmadığı için İsrail üzerinden Batı Şeria'ya Kudüs'e ve Gazze'ye Filistinlilere destek ve yardım onların kullanacağı ürünleri göndermek adına İsrail üzerinden gerçekleşen bir ticaret olduğunu da bilmemiz lazım. Her İsrail'e giden gemi İsrail'e gitmiyor. Kudüs'teki, Batı Şeria'daki Gazze'deki Müslümanlara da gidiyor.

Şöyle bir sistem yıllarca kullanılıyor orada. Türkiye üzerinden giden ürünler, mallar İsrail'deki tüccarlara ulaştırılıyor, millileştiriliyor İsrail nezdinde ve İsrail tüccarları üzerinden Filistinli tüccarlara ulaştırılıyor. Filistinlilerin ticaret yapmasının önü de böyle açılmış oluyor.

"Kendilerine bir siyaset devşirmek için bunu yapıyorlar"

7 Ekim'den bu yana İsrail'le ilgili ticaretle alakalı Türkiye'de birçok yalan yanlış haber dolanıyor. Silah satışları için ekipman Türkiye'den gidiyor, ham madde Türkiye'den gidiyor şeklinde. Baktığınızda buradan silah olarak görünen şeyin detayına indiğinizde bıçak, jel olduğu ortaya çıktı.

Doğru bilgiler üzerinden yorum yapmanın daha mantıklı olacağı kanaatindeyim. Yerel seçimler gündemdeyken Gazze konusunu özellikle gündeme getirenler, kendilerine bir siyaset devşirmek için bunu yapıyorlar. İstedikleri ilçeler Cumhur İttifakı tarafından verilseydi veya büyükşehirler verilseydi Gazze konusuyla alakalı adı gibi bildikleri gerçekleri saptırarak bir siyaset içerisinde bulunurlar mıydı? Bu nezaketsiz siyasete imza atarlar mıydı bunu düşünmek lazım."