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- İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması
İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması
- AA
- 18.04.2021 - 16:56
- Güncelleme : 18.04.2021 - 16:59
Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan ittifakda yeni bir anlaşma imzalandı.
Bu kez İsrail ile Yunanistan, rekor büyüklükte savunma işbirliği anlaşmasına vardı.
İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı yazılı açıklamayla anlaşmayı duyurarak, "Bu iş birliği anlaşması, İsrail ile Yunanistan savunma kuruluşları arasındaki güçlü ve uzun süredir devam eden ilişkilere dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.
YUNANİSTAN'A UÇUŞ OKULU KURULACAK
Söz konusu anlaşma kapsamında İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems, Yunanistan Hava Kuvvetleri için uçuş okulu kuracak ve işletecek.
UÇAK SATIŞINI DA KAPSIYOR
Savunma anlaşması ayrıca, Yunanistan’a M-346 eğitim uçağı, M-346 ve T-6 10 adet M-346 uçaklarının satılmasını da kapsıyor.
22 YILLIK ANLAŞMA
Yunanistan'ın onayladığı 22 yıllık anlaşmanın, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu kaydedildi.