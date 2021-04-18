Euro
9.6725
0.69%
Dolar
8.0578
0.63%
Altın
460.49
1.36%
Borsa
1.408
0.03%
Bitcoin
458.858
-6.94%
EXEN Coin
27.68
-1.17%
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C
    İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması

    İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması

    İsrail ile Yunanistan arasında 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandığı ve bunun iki ülke arasında savunma sektöründe yapılan en büyük anlaşma olduğu bildirildi.
    • AA
    • 18.04.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 18.04.2021 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı kurulan ittifakda yeni bir anlaşma imzalandı.

    Bu kez İsrail ile Yunanistan, rekor büyüklükte savunma işbirliği anlaşmasına vardı.

    İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz yaptığı yazılı açıklamayla anlaşmayı duyurarak, "Bu iş birliği anlaşması, İsrail ile Yunanistan savunma kuruluşları arasındaki güçlü ve uzun süredir devam eden ilişkilere dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

    YUNANİSTAN'A UÇUŞ OKULU KURULACAK

    Söz konusu anlaşma kapsamında İsrailli savunma sanayi şirketi Elbit Systems, Yunanistan Hava Kuvvetleri için uçuş okulu kuracak ve işletecek.

    İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması #1

    UÇAK SATIŞINI DA KAPSIYOR

    Savunma anlaşması ayrıca, Yunanistan’a M-346 eğitim uçağı, M-346 ve T-6 10 adet M-346 uçaklarının satılmasını da kapsıyor.

    22 YILLIK ANLAŞMA

    Yunanistan'ın onayladığı 22 yıllık anlaşmanın, iki ülke arasında bugüne kadar imzalanan en büyük savunma tedarik anlaşması olduğu kaydedildi.

    İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir