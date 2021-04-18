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İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması

İsrail ile Yunanistan arasında 1,6 milyar dolarlık savunma anlaşması

İsrail ile Yunanistan arasında 1,65 milyar dolarlık savunma anlaşması imzalandığı ve bunun iki ülke arasında savunma sektöründe yapılan en büyük anlaşma olduğu bildirildi.