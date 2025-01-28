İsrail istihbaratı, Rumların sivil havalimanlarına yerleşiyor

AA & Ensonhaber

Rum basınında yer alan haberlere göre, İsrail gizli servisi MOSSAD ve iç güvenlik teşkilatı Şin Bet’e bağlı ekipler, Larnaka Havalimanı ve çevresindeki sahil bölgelerinde güvenlik incelemeleri gerçekleştirdi. Bu çalışmalara, Rum polisinin de destek verdiği belirtildi.

Gazete haberlerine göre, İsrail ekipleri, özel teknolojiler, dürbün kameralar ve diğer gelişmiş ekipmanlarla incelemelerde bulundu. Bazı kaynaklar, İsrail'in Larnaka Havalimanı kontrol kulesine silahlı personel yerleştirme talebinde bulunduğunu ve Rum makamlarının bu isteğe olumlu yanıt verdiğini iddia etti.

BAF'A DA SİLAHLI PERSOEL YERLEŞTİRMEK İSTEDİLER

Öte yandan, 10 gün önce benzer bir incelemenin Baf Havalimanı’nda da gerçekleştirildiği ifade edildi. İsrail tarafının, Baf Havalimanı’nda güvenlik gerekçesiyle kontrol kulesine silahlı personel konuşlandırma isteğinde bulunduğu, ardından Şin Bet’in talebi üzerine Güney Kıbrıs’ın Baf kentine yönelik ticari uçuşların askıya alındığı kaydedildi. Bu gelişme sonrası İsrail’den Güney Kıbrıs’a yapılan uçuşların tamamı Larnaka Havalimanı’na yönlendirilmişti.

RUM HÜKÜMETİNE SORULAR

Dialogos adlı bir internet sitesi, Larnaka ve çevresinde İsrail ekiplerince yapılan incelemelere ilişkin fotoğraflar yayımladı. Site, Rum hükümetine, "İsraillilerin kara, deniz ve hava sahasında hangi yetkiyle bu denetimleri gerçekleştirdiğine dair resmi bir açıklama yapılacak mı?" sorusunu yöneltti.

Güney Kıbrıs hükümeti tarafından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmazken, bu denetimlerin bölgedeki güvenlik endişelerine dayandığı ileri sürülüyor.