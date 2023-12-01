İsrail kabusu bitmiyor! O bölgeyi de savaş alanı olarak ilan etti... İsrail, daha önce güvenli yer olacağını söylediği en büyük yerleşim yerlerinden birisi olan Han Yunus'u savaş yeri ilan ettiğini duyurdu.

AA

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e başlattığı roket saldırıları sonrasında savaş durumuna geçtiklerini açıkladı.

O günden beri durmayan ve Gazze'yi açık hava hapishanesine çeviren İsrail, ilk kez 24 Kasım'da ateşkesi kabul etti.

24 Kasım'da başlayan ateşkesin ilk etabı dört gün sürdü ancak daha sonra iki ve bir gün olarak uzatıldı.

Bu süre içerisinde ise hem İsrail hem de Hamas'ın elinde olan esirler, takas edildi.

Esir takasının sürmesi için ateşkesin bir süre daha uzatılması bekleniliyordu ancak İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşma kapsamında 24 Kasım Cuma günü saat 08.00'de uygulamaya giren "insani ara" bu sabah itibarıyla son buldu.

"Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık..."

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Hamas'ın "insani arayı ihlal ettiği" iddia edildi. Açıklamada, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Hamas'a yönelik operasyonlarına yeniden başladı." ifadesine yer verildi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki en büyük yerleşim yeri Han Yunus’u da savaş alanı ilan eden İsrail Ordusu'ndan, "Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlık olarak, tahliye alanı haritası yayınlanıyor. Gazze'de yaşayanların tahliyesi için güvenli alanları gösteren bilgi sağlanıyor." açıklaması yapıldı.

Savaş uçakları Gazze'nin üzerinde

Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "insani aranın" sona ermesiyle İsrail savaş uçaklarının Gazze'nin üzerinde uçmaya başladığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, "Savaş uçakları Gazze Şeridi'ndeki Hamas hedeflerini bombalıyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında Gazze'nin kuzey bölgeleri ve orta kesimlerinde çatışmalar yeniden başladı.

İnsani aranın ardından 32 Filistinli öldü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı da, İsrail'e ait askeri araçların Gazze'nin kuzeyine ateş açtığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, "insani aranın" sona ermesinin ardından İsrail'in saldırılarında Gazze'de 32 Filistinli öldürüldüğünü, çoğu kadın ve çocuk onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıda ölen ve yaralananlar, Ebu Yusur en-Neccar Hastanesi'ne getirildi.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki En-Nasr Mahallesi'ndeki "En-Nasr" ve "Rantisi" hastaneleri çevresinde İsrail güçleri ile Filistinli gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Gazze'deki hükümetin medya ofisi, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı vahşi savaşını sürdürmeye başladı." ifadesi kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde birçok ev ve sivil bölgeyi hedef aldığı belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik savaşının sürdürülmesinin sorumluluğunu taşıyor." ifadesine yer verildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)