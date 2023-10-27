İsrail Kadın İşleri Bakanı May Golan: Gazze gerçekten umurumda değil Gazze'yi vuran ve binlerce masumu öldüren İsrail'in Kadın İşleri Bakanı May Golan, skandal bir açıklamaya imza attı. Golan, Gazze'de yaşanan zulmün umurunda olmadığını söyledi.

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Hamas güçlerinin Tel Aviv'e roket atmasının ardından savaş durumuna geçen İsrail, sivilleri öldürmeye devam ediyor.

Gazze'yi abluka altına alan ve hastaneyi vuran İsrail, duracak gibi de durmuyor...

ABD'ni desteğini alan ve kara harekatı için hazırlıklarını yapan İsrail zulmüne karşı dünyanın bazı kesimleri ise sessiz kalmıyor.

Hastaneyi vurarak savaş suçu işleyen İsrail'e kendi vatandaşları da bazı ülkelerde yapılan eylemlere katılıyor.

Ancak İsrail'de bulunan Kadın İşleri Bakanı May Golan, masum sivillerin ölmesinin umurunda olmadığını söyledi.

Skandal açıklama

İsrail Kadın İşleri Bakanı May Golan, "Gazze umurumda değil, gerçekten umurumda değil. Denizde yüzebilirler" dedi.

Golan'ın bu skandal açıklamasına ise sosyal medyada camiası sessiz kalmadı ve birçok yorum yapıldı.

Golan'a masum sivillerin öldüğünü söyleyen kullanıcılar, sözlerini geri alması yönünde de çağrı yaptı.

Binlerce kişi öldü

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 309’u asker bin 400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913’ü çocuk ve 1709’u kadın, 397’si yaşlı olmak üzere 7 bin 28 kişiyi öldürdüğünü, 18 bin 484 kişiyi de yaraladığını duyurdu.