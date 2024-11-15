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İsrail kanalından iddia:Trump, silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlamaları kaldıracak

İsrail kanalından iddia:Trump, silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlamaları kaldıracak İsrail kanalı, ABD başkanlığını kazanan Donald Trump'ın, İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiğini iddia etti.