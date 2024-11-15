İsrail kanalından iddia:Trump, silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlamaları kaldıracak
AA

İsrail'in "Kanal 12" televizyonunda yayımlanan haberde, Başkanlık seçimi sonrası Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasındaki telefon görüşmelerinin birinde ABD'nin Tel Aviv'e silah transferlerinin gündeme geldiği kaydedildi.

NETANYAHU İLE 3 KEZ GÖRÜŞTÜ

Görüşmede Trump'ın, Netanyahu'ya Beyaz Saray'da göreve başlayacağı ilk gün İsrail'e silah ve savaş ekipmanları transferine yönelik tüm kısıtlama ve gecikmeleri kaldırma sözü verdiği ifade edildi.

ABD'deki 5 Kasım seçimlerinde başkan seçilmesinden sonra Trump ile Netanyahu 3 kez telefonda görüşmüştü.

Trump, 20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Seçil Selen Balık
Editor