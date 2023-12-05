İsrail, Kemal Advan Hastanesi'ni tank ve keskin nişancılarla kuşattı İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattı. Keskin nişancılar ve tanklarla kuşatılan hastane çevresinde düzenlenen saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

AA

İsrail'in hastanelere yönelik saldırıları devam ediyor...

Gazze'de hastaneleri bombalayarak savaş suçu işleyen İsrail bu defa ise Cibaliya Mülteci Kampı'nda faaliyet gösteren Kemal Advan Hastanesi'ni kuşattı.

Evleri yıkılan ve hastaneye sığınan Gazzeli vatandaşlara acımayan İsrail, hastane çevresine saldırı düzenliyor.

"Hareket eden her şeyi hedef alıyorlar"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, yaptığı yazılı açıklamada da, "İşgalciler Kemal Advan Hastanesi'ni, hareket eden her şeyi hedef alan tanklar ve keskin nişancılarla kuşattı." ifadelerini kullandı.

Hastanede 7 binden fazla sığınmacı bulunduğuna işaret eden Berş, hastanenin çevresindeki saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu aktardı.

Kemal Advan Hastanesi'nde elektriklerin kesik olduğunu belirten Berş, Gazze'nin kuzeyinde sadece 4 hastanenin faaliyet gösterdiği ve 55'e yakın ambulansın hizmet dışı kaldığı bilgisini verdi.

"Hastanede ameliyatlar yapılamıyor"

Berş, "Şifa ve Endonezya hastanelerinde olduğu gibi Kemal Advan Hastanesi'nde de bir katliam yaşanmasından korkuyoruz. Hastanede ameliyatlar yapılamıyor, elektrik kesintisi krizi daha da ağırlaştırdı." ifadelerine yer verdi.

Refah Sınır Kapısı'ndan sadece 400 yaralının karşılandığını ancak bölgede 40 binden fazla yaralı bulunduğunu belirten Berş, faaliyetlerine devam edebilmek için akaryakıt, sahra hastaneleri ve tıbbi yardımların bölgeye ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 78, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)