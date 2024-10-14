İHA
İsrail güçleri, Lübnan'daki bombardımanını sürdürüyor...
Saldırılar ülkenin güneyinde yoğunlaşsa da kuzeyindeki bölgelerde İsrail'in hedefinde yer alıyor.
HRİSTİYANLARIN YER ALDIĞI KÖYÜ HEDEF ALDI
İsrail ordusu, kuzeydeki Zgharta bölgesinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou köyünü hedef aldı.
18 ÖLÜ
Lübnan Kızılhaç'ı, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.
İLK KEZ SALDIRIYA UĞRADI
Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgenin 1 yıldır süren çatışmalarda İsrail güçleri tarafından ilk kez saldırıya uğradığını bildirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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