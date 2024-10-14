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İsrail, Lübnan'da Hristiyanların çoğunlukta olduğu köyü vurdu: 18 ölü

İsrail, Lübnan'da Hristiyanların çoğunlukta olduğu köyü vurdu: 18 ölü İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyindeki Zgharta bölgesinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou köyüne düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybederken İsrail, 1 yıldır devam eden çatışmalarda ilk kez Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgeye saldırdı.