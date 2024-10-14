İHA

İsrail güçleri, Lübnan'daki bombardımanını sürdürüyor...

Saldırılar ülkenin güneyinde yoğunlaşsa da kuzeyindeki bölgelerde İsrail'in hedefinde yer alıyor.

HRİSTİYANLARIN YER ALDIĞI KÖYÜ HEDEF ALDI

İsrail ordusu, kuzeydeki Zgharta bölgesinde Hristiyanların çoğunlukta olduğu Aitou köyünü hedef aldı.

18 ÖLÜ

Lübnan Kızılhaç'ı, saldırıda 18 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

İLK KEZ SALDIRIYA UĞRADI

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, Hristiyanların çoğunlukta olduğu bölgenin 1 yıldır süren çatışmalarda İsrail güçleri tarafından ilk kez saldırıya uğradığını bildirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Furkan Can
Editor