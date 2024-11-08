İsrail Lübnan’ın güneyine saldırdı

AA

İsrail Lübnan’ın güneyindeki yoğun saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Tyre (Sur) kentindeki 2 binaya düzenlediği saldırıda en az 3 kişi hayatını kaybederken, 30’dan fazla kişi yaralandı.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI YAŞANDI

Lübnan Ulusal Haber Ajansı, sağlık görevlilerinin yaralıları hastanelere tahliye ettiğini, sivil savunma ekiplerinin ise çok sayıda yangını söndürmeye çalıştığını belirtti.

Haber Ajansı ayrıca, İsrail’in Bekaa Vadisi’ndeki Majdal Balhis köyünü de hedef aldığını bildirirken, saldırıda çok sayıda can kayının yaşandığını aktardı.