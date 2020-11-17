Dolar
7.7561
0.6396%
Euro
9.214
0.7688%
Altın
1889.11
0.0789%
Borsa
1280.42
-0.9721%
G. Altın
470.784
0.5998%
Bitcoin
130080.28
0.4529%
EXEN Coin
12.33
0.24%
14ºC
İstanbul
Güneşli 14 C

    İsrail malları BAE'de görücüye çıktı

    Türk ürünlerini boykot edip İsrail ürünlerine yönelen BAE yönetimi, ilk ürünlerin mutluluğunu yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 09:51
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 10:46
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    İsrail malları BAE'de görücüye çıktı

    Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır’ın ve Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu

    İki ülke arasında yakınlaşma ticaret anlaşmaları ile başladı.

    Her seferinde Türk ürünlerine boykotu destekleyen BAE yönetimi, ülkeye ilk defa İsrail tarım ürünlerinin sokulmasına izin verdi.

    İsrail'in en büyük tarımsal ürün ihracatçısı olan Carmel-Agrexco ile İsrail ve Dubai arasındaki ticaret, Körfez ülkeleriyle ticarete başladı.

    Carmel-Agrexco, İsrailli çiftçilerin, lojistik, nakliye ve finansman ile ilgili her şey dahil olmak üzere Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tarımsal ürünler ihraç etmesini sağlayacak.

    İsrail malları BAE de görücüye çıktı #1

    İSRAİL MALLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

    İsrail tarım ürünlerinin ilk sergisi, Dubai'deki "Sebze ve Meyve Pazarı'nda" görücüye çıktı.

    Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman sergiyi "barışın meyvelerinden" biri olarak değerlendirdi.

    İsrail malları BAE de görücüye çıktı #2

    BARIŞ MEYVELERİ

    Gendelman yaptığı açıklamada "En iyi ve en lüks İsrail meyve ve sebzeleri şu anda BAE mağazalarında ve pazarlarında satışa sunuldu. Bu ürünleri İsrailli çiftçilerin ürünlerini Emirliklere ihraç etmelerine olanak sağlayan anlaşmanın ardından satmaya başlattık. Barışın meyvelerini topluyoruz." ifadelerini kullandı.

    İsrail malları BAE de görücüye çıktı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir