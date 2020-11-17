İsrail malları BAE'de görücüye çıktı

Türk ürünlerini boykot edip İsrail ürünlerine yönelen BAE yönetimi, ilk ürünlerin mutluluğunu yaşıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır’ın ve Ürdün’ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu

İki ülke arasında yakınlaşma ticaret anlaşmaları ile başladı.

Her seferinde Türk ürünlerine boykotu destekleyen BAE yönetimi, ülkeye ilk defa İsrail tarım ürünlerinin sokulmasına izin verdi.

İsrail'in en büyük tarımsal ürün ihracatçısı olan Carmel-Agrexco ile İsrail ve Dubai arasındaki ticaret, Körfez ülkeleriyle ticarete başladı.

Carmel-Agrexco, İsrailli çiftçilerin, lojistik, nakliye ve finansman ile ilgili her şey dahil olmak üzere Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) tarımsal ürünler ihraç etmesini sağlayacak.

İSRAİL MALLARI GÖRÜCÜYE ÇIKTI

İsrail tarım ürünlerinin ilk sergisi, Dubai'deki "Sebze ve Meyve Pazarı'nda" görücüye çıktı.

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Sözcüsü Ofir Gendelman sergiyi "barışın meyvelerinden" biri olarak değerlendirdi.

BARIŞ MEYVELERİ

Gendelman yaptığı açıklamada "En iyi ve en lüks İsrail meyve ve sebzeleri şu anda BAE mağazalarında ve pazarlarında satışa sunuldu. Bu ürünleri İsrailli çiftçilerin ürünlerini Emirliklere ihraç etmelerine olanak sağlayan anlaşmanın ardından satmaya başlattık. Barışın meyvelerini topluyoruz." ifadelerini kullandı.