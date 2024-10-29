İsrail Meclisi, milyonlarca Filistinliye yardım sağlayan UNRWA’ın faaliyetlerini yasakladı

AA

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasakladı.

İsrail parlamentosunda yapılan oylamada, 10'a karşı 92 oyla UNRWA’nın İsrail topraklarında faaliyet göstermesini yasaklayan karar onaylandı. Yasa ile UNRWA'nın İsrail'de herhangi bir ofis açması, hizmet sunması ya da doğrudan veya dolaylı herhangi bir faaliyette bulunması yasaklanıyor.

Yasayı hazırlayan milletvekilleri, gerekçe olarak bazı UNRWA çalışanlarının 7 Ekim 2023'teki olaylara karışmış olmalarını ve çalışanların Hamas ve diğer silahlı gruplara üye olmalarını gösterdi.

MİLYONLARCA FİLİSTİN'E YARDIM SAĞLAYAN UNRWA, İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrailli milletvekili Sharren Haskel, “Eğer Birleşmiş Milletler bu kuruluşu terörizmden, Hamas destekçilerinden temizlemeye istekli değilse, o zaman halkımıza bir daha zarar veremeyeceklerinden emin olmak için önlemler almak zorundayız. Uluslararası toplum sorumluluk alabilir ve Dünya Gıda Programı gibi, UNICEF gibi ve dünyanın dört bir yanında çalışan diğerleri gibi insani yardımı kolaylaştırmak için uygun kuruluşları kullandıklarından emin olabilirdi” dedi.

"ÇOK ÇİRKİN"

Söz konusu yasanın UNRWA’nın Gazze Şeridi’ndeki çalışmalarını etkilemesinden endişe ediliyor. UNRWA sözcüsü Juliette Touma, oylamadan önce yaptığı açıklamada önerilen yasayı “felaket” olarak nitelendirerek, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insani yardım operasyonları üzerinde ciddi bir etkisi olacağını söyledi.

Touma, “UNRWA'nın yerini almayı ve insani yardım sağlamayı amaçlayan önceki girişimlerin başarısızlıkla sonuçlandığını biliyoruz. Birleşmiş Milletler üyesi bir devletin Gazze'deki insani yardım operasyonunun en büyük destekçisi olan bir BM kuruluşunu ortadan kaldırmaya çalışması çok çirkin” dedi.

UNRWA, binlerce çalışanı ile Gazze Şeridi, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki milyonlarca Filistinliye eğitim, sağlık ve yardım hizmetleri sunuyor.