İsrail medyası yazdı: Osmanlı'nın geri dönüşü yolda

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Yeni Suriye'nin kazananı Ankara...

Suriye'de muhaliflerin ilerleyişi sonucu başkent Şam'ın da ele geçirilmesinin ardından 61 yıllık Baas rejimi çöktü.

Esed ve ailesi Rusya'ya sığınırken, yeni yönetim Muhammed El-Beşir'i geçiş hükümetinin başbakanı olarak seçti.

"TÜRKİYE'YE MİNNETTARIZ"

Kendi halkına zulüm eden Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyeliler memleketlerine dönmeye başladı.

Bu süreçte Suriyeliler, Türkiye'ye kucak açtığı ve zor günlerinde yanlarında durduğu için minnettar olduklarını söyledi.

İSRAİL MEDYASINDA DİKKAT ÇEKEN MAKALE

Dünyanın gözü Türkiye'nin Suriye'de atacağı adımlara çevrilmişken İsrail medyasında yayınlanan bir makale dikkat çekti.

YENİ SURİYE'DE KAZANANLAR VE KAYBEDENLER

The Jerusalem Post gazetesinde yayınlanan makalede Suriye'de son durum ve kazananlarla kaybedenler ele alındı.

"TÜRKİYE'NİN KAZANIMLARI TARİHİ"

"İsrail'in Suriye'deki kazanımları günün sonunda taktikseldir" denilen makalede Türkiye'nin kazanımlarının ise tarihi olduğu vurgulandı.

"TÜM SÜRECİ TÜRKİYE TASARLADI"

Muhaliflerin Halep'ten başlayarak Şam'a yıldırım hızıyla ulaşmalarının etkileyici bir plan dahilinde olduğu belirtilen yazıda tüm bunları bir ülkenin tasarladığı ve istihbarat örgütlerinin hemfikir olarak bu ülkenin Türkiye olduğu ifade edildi.

"TÜRKİYE, SURİYE VE İRAN'I ALT ETTİ"

Türkiye'nin Suriye'de İran'ı ve Rusya'yı alt ettiği ifade edilirken, "Başka bir deyişle Türkiye, Vladimir Putin ve Ayetullahlara asla toparlanamayacakları bir darbe indirmiştir." denildi.

"SURİYE, TÜRKİYE'NİN VASALI OLACAK"

Makalede Suriye'nin er ya da geç Türkiye'nin vasalı olacağı ifade edilirken "Şam, Ankara'dan emir alacak, Arap dünyasına karşı Türkiye köprübaşı olarak şekillenecek" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Suriye devriminde jeopolitik olarak yeniden doğduğu belirtilirken, "Kemal Atatürk'ün yüzünü laik Avrupa'ya, sırtını İslam'a, imparatorluğa ve Arap Orta Doğu'suna dönen Osmanlı sonrası Türkiye vizyonu, Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam'ı, emperyalizmi ve Arap Orta Doğu'sunu yeniden benimsemesiyle dirseklendi" denildi.

"OSMANLI'NIN GERİ DÖNÜŞÜ YOLDA"

Makalenin son kısmı ise çarpıcı bir ifadeyle son buldu: