İsrail'in zulmü bitmek bilmiyor: En az 50 kişi yaşamını yitirdi İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine düzenlediği saldırılarda ilk belirlemelere göre en az 50 kişi yaşamını yitirdi.

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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Filistin'de katliam yapıyor...

Dünyanın adeta sessizliğe büründüğü insanlık dramı giderek içinden çıkılmaz bir hal alıyor.

Ölü sayısının 16 bin dayandığı Gazze'de saldırılar nedeniyle de binlerce Filistinli, yerinden edildi.

Okul, hastane, mülteci kampı demeden vuruyorlar

Okul, hastane, mülteci kampı demeden vurmaya devam eden İsrail yine bir katliam yaptı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kenti ile orta kesimindeki Deyr el-Belah kentine saldırı düzenledi.

En az 50 kişi hayatını kaybetti

Saldırılar, Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan duyuruldu.

Saldırılarda en az 40 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail ordusunun, Deyr el-Belah kentindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombaladığı ve 10 kişinin öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Öte yandan Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarında 75, Lübnan sınırında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazlası çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bin 899’a yükseldi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 259 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı.