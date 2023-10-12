İsrail Ordu Sözcüsü: Kara operasyonu için hazırlanıyoruz İsrail'in Filistin'e karşılık kara operasyonları başlatılacak mı sorusuna, İsrail Ordu Sözcüsü cevap vererek "Kara operasyonu için hazırlanıyoruz. Kara operasyonuna henüz karar vermedik." ifadelerini kullandı.

ensonhaber.com İsrail ve Filistin arasında başlayan operasyonlar 6'ncı gününde devam ediyor... Hamas'ın askeri kanadı el-Kassam Tugayları'nın, İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli saldırı başlatmasının ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne doğru başlattığı "Demir Kılıçlar" operasyonu sürüyor. Yaşanan olaylarda onlarca vatandaş can verdi. Tüm dünyanın yakından takip ettiği savaş her geçen gün kızışıyor. Gazze'de yakıt bitti İki taraf arasındaki çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, dün Gazze'ye elektrik sağlayan tek santralin de yakıtı bitti. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), devam eden İsrail bombardımanları nedeniyle Gazze'de yerinden edilenlerin sayısının 338 bin kişiyi geçtiğini duyurdu. Filistin'de 1200 kişi hayatını kaybetti Gazze'de Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırıları sebebiyle kentte hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 1200, 5 bini aşkın kişinin ise yaralı olduğunu duyurdu. "Acil durum hükümeti" kuruldu İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lider Benny Gantz, "acil durum hükümeti" kurma konusunda anlaştı. Gantz, Hamas'ın elindeki İsrailli esirleri geri almak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. "Kara operasyonuna henüz karar vermedik" Öte yandan İsrail gece gündüz bombaladığı Gazze'ye kara harekatı başlatacak mı?' sorusu günlerdir gündemden düşmezken konuya ilişkin açıklama geldi. İsrail ordu sözcüsü "Kara operasyonu için hazırlanıyoruz. Kara harekatı için henüz karar verilmedi." dedi.