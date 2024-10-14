İsrail ordusu, 9 aylık hamile Filistinli kadını gözaltına aldı

AA & Ensonhaber

İsrail'in Filistinlilere yönelik hak ihlalleri devam ediyor.

İsrail askerleri, Batı Şeria'nın El Halil kentinde, 9 aylık hamile bir kadını gözaltına aldı.

2 YAŞINDA BİR ÇOCUĞU DA VAR

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada,

İsrail askerleri tarafından El Halil'de gözaltına alınan 9 aylık hamile Efnan Ebu Hüseyin'in hayatından tamamen İsrail sorumludur. Hamileliğinin dokuzuncu ayında, doğum yapmasına çok az zaman kalan Filistinli kadın, ayrıca iki yaşında bir çocuk annesi.

ifadelerine yer verildi.

İSRAİL, 7 EKİM 2023'TEN BERİ FİLİSTİNLİLERE BASKILARINI ARTIRDI

Ebu Hüseyin'in, İsrail askerlerince bugün sabah saatlerinde El Halil'in batısındaki Beni Naim beldesindeki evinden gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, Ebu Hüseyin'in gözaltına alınmasının, İsrail'in, Filistin halkına karşı işlediği bitmek bilmeyen suçlardan biri olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısı 11 bin 200'ü geçti.