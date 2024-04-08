İsrail ordusu Al-Amal Hastanesi'ni enkaza çevirdi İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken çekildiği Han Yunus kentinde bulunan Al-Amal Hastanesi'ni adeta bir enkaz halinde bırakırken Filistin Kızılayı, hastanedeki hasarın boyutunu paylaştı.

DHA

İsrail ordusu, 185 gündür Gazze'de saldırılarını sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin hastane, cami, okul ve sivil yerleşim alanlarını bombalayan İsrail, ardında büyük bir enkaz bırakıyor.

Savaşın başladığı tarihten bu yana 33 bin 207 kişi hayatını kaybederken, yaralı sayısının 75 bin 933'e yükseldiği kaydedildi.

Enkaz kente dönüştü

Son olarak Han Yunus kentinden çekilen İsrail, şehri adeta yerle bir etti.

Son olarak Filistin Kızılayı, İsrail’in birliklerini geri çektiği Han Yunus’taki Al-Amal Hastanesi’nde oluşan enkaza ilişkin fotoğrafları paylaştı.

"Hasarın boyutu ortaya çıktı"

Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, “İsrail işgal güçlerinin dün Han Yunus'taki Al-Amal Hastanesi çevresinden çekilmesinin ardından, hastanenin tesislerinde meydana gelen önemli hasarın boyutu ortaya çıktı. İşgal güçlerinin hastaneye düzenlediği baskında tıbbi ekipman, bakım odaları, yoğun bakım üniteleri, oftalmoloji bölümü, acil ameliyathane ve ambulanslar tahrip edildi.” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)