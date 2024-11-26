İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'yi vurdu

AA

İsrail savaş uçakları, Dahiye'nin Hureyk, Gubeyri, El-Müşerrefiye, Şuveyfat, Tayune ve Şiyah bölgelerini birçok kez hedef aldı.

Şuveyfat'ta bir binayı hedef alan İsrail ordusu, saldırı öncesi tahliye uyarısı yapmadı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Şuveyfat'a düzenlenen saldırıda bir kişinin öldüğünü, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Art arda düzenlenen saldırılar sonrası vurulan binalar yerle bir olurken bölgeden toz ve dumanlar yükseldi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda, Dahiye'nin çeşitli bölgelerindeki binaların işaretli olduğu haritaları paylaşmış ve saldırı tehdidinde bulunmuştu.

İsrail dün Dahiye'ye en yoğun saldırılarından birini düzenlemişti

İsrail ordusu, dün gece Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'ın kalesi" olarak bilinen Dahiye'ye 23 Eylül'den bu yana düzenlediği en yoğun saldırılardan birini gerçekleştirmişti.

Birkaç dakika içinde peş peşe gelen çok şiddetli 12 İsrail hava saldırısı, bölgede büyük yıkıma ve yangınların çıkmasına neden olmuştu.

İsrail ordusu, saldırıların ardından bölgede Hizbullah'a ait karargahların hedef alındığını öne sürmüştü.