AA
Filistin'de tüm dünyanın gözlerinin önünde bir insanlık suçu yaşanıyor.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 36'ıncı gününe girdi.
Gazze'de sivillerin yaşam alanları hedef alınmaya devam ediliyor.
Başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alınıyor.
Hamdan ailesine ait ev hedef alındı
İsrail ordusu bu kez de Gazze'nin Han Yunus kentindeki Hamdan ailesine ait bir evi vurdu.
Saldırıya uğrayan ev tamamen yıkıldı ve can kaybı yaşandı.
Ölü ve yaralılar ambulansa taşındı
Hamdan ailesine ait evin enkazından çıkarılan ölü ve yaralılar ambulansa taşındı.
Can ve mal güvenliği yok
Gazze'deki sivil halk, açlık ve susuzlukla mücadele ederken, can ve mal güvenliğinden yoksun bir hayat yaşamaya devam ediyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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