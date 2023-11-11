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İsrail ordusu, Filistinli bir ailenin daha evini vurdu

İsrail ordusu, Filistinli bir ailenin daha evini vurdu İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, başta hastaneler olmak üzere sivillere ait pek çok nokta havadan ve karadan hedef alındı.