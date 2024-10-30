İsrail ordusu, Filistinlileri yarı çıplak ve yaralı halde soğukta bekletti

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İsrail'in Gazze'de 1 yıldan uzun bir süredir yaşattığı katliam, yıkım ve zulümm devam ediyor.



İsrail askerleri, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye'yi tahliye ederken, Filistinli erkekleri kıyafetlerini çıkarmaya zorladı ve ardından saatlerce soğukta bekletildi. Amerikan haber kanalı CNN’in elde ettiği görüntülerde, enkaz arasında oturan 200'den fazla kişilik kalabalığın büyük çoğunluğunun erkeklerden oluştuğu görülüyor. Bu karede, Filistinlilerin çoğunun neredeyse çıplak olduğu, bazılarının ise belirgin şekilde yaralı olduğu dikkat çekiyor.

KAMPTAN KAÇAN FİLİSTİNLİLERİ SOYDULAR, SAATLERCE BEKLETTİLER

CNN’e konuşan tanıklar, kalabalığın büyük çoğunluğunun Cibaliye Mülteci Kampı'ndan kaçmaya çalışırken İsrail ordusu tarafından gözaltına alındığını aktardı. İsrail askerleri, bu kişilere soyunmaları talimatını verirken, Filistinlileri saatlerce dondurucu havada dışarıda bekletmekteydi.

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"HAKARET ETTİLER, GÜLÜP FOTOĞRAFIMIZI ÇEKTİLER"

CNN’in eriştiği fotoğraf, ilk olarak İsrail'e ait bir Telegram kanalında yayımlandı ve kimin çektiğine dair henüz bir bilgi bulunmuyor. Ancak fotoğraftaki bazı Filistinlilere ulaşıldı. Muhannad Khalaf adlı bir Filistinli, CNN'e verdiği demeçte, o gün güvenli bir koridor kullanarak kamptan kaçmaya çalıştıklarını, ancak İsrail askerleri tarafından durdurulduklarını belirtti.

Khalaf,

Bize kıyafetlerimizi çıkarmamız ve yalnızca iç çamaşırlarımızla kalmamız söylendi. Dondurucu soğukta birkaç saat dışarıda oturmak zorunda kaldık. Biz otururken askerler hakaret etmeye, bize lakaplar takıp gülerek fotoğraflarımızı çekmeye başladılar

dedi.

CENEVRE SÖZLEŞMESİNE GÖRE BU MUAMELE YASAK

Haberde, İsrail askerlerinin Gazze'deki insanlık dışı muamelelerinin sıklıkla tekrarlandığına vurgu yapılarak,

Cenevre Sözleşmeleri, tüm tutuklulara insani bir muamele yapılmasını zorunlu kılar. Bu kurallar, kişisel onuru zedeleyen, özellikle aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışları açıkça yasaklar

ifadesine yer verildi.