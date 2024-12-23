İsrail ordusu Gazze'de çadır kamplarına saldırdı

AA

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde "güvenli olduğunu" iddia ettiği Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırlarını bombaladı.

EN AZ 7 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail saldırıları sonucu yangın çıkan çadırlarda, 2'si çocuk en az 7 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin saldırılara maruz kalan çadırlardan bazı ölü ve yaralıları çıkarmayı başardığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.