AA & Ensonhaber

CNN’e konuşan bir İsrailli asker ile daha önce gözaltına alınmış beş Filistinli, İsrail ordusunda "sivrisinek protokolü" olarak bilinen tartışmalı bir uygulamayı gözler önüne serdi. Asker, Gazze’deki İsrail birlikleri arasında, Filistinlilerin bubi tuzakları ve gizli patlayıcılara karşı canlı kalkan olarak kullanılmasının yaygın bir taktik olduğunu belirtti. "Onları bizden önce binalara gönderiyoruz. Eğer bir tuzak varsa, biz değil onlar patlayacak," diyen asker, bu yöntemin sıklıkla uygulandığını söyledi.

Gazze’de görev yaptığı sırada üst düzey bir güvenlik görevlisinin, gözaltında tutulan 16 ve 20 yaşlarındaki iki Filistinliyi getirip askerlerden binalara girmeden önce bu kişileri kullanmalarını istediğini ifade eden asker, komutanlarının kendilerine "uluslararası hukuku düşünmemeleri" yönünde talimat verdiğini aktardı. Askerin ifadesine göre komutanlar, “Patlaması gereken Filistinliler, askerlerimiz değil,” diyerek bu durumu meşru kılmaya çalışmıştı.

ASKERİ ÜNİFORMA VE KAMERA GİYDİRİP BİNALARA SOKUYORLAR

CNN'e konuşan ve İsrail ordusu tarafından canlı kalkan olarak kullanılan Filistinlilerden biri olan 20 yaşındaki Mohammad Saad, Refah'ta ailesi için yiyecek ararken gözaltına alındığını ve 47 gün boyunca bir askeri kampta tutulduğunu anlattı. Saad, bu süre zarfında İsrail askerlerinin hayatlarını riske atmamak için kendisini kalkan olarak kullandıklarını söyledi. “Bize askeri üniforma giydirdiler, üzerimize kamera taktılar ve boş binalarda, evlerde, odalarda arama yapmamızı istediler” diyen Saad, askerlerin binalardaki gizli patlayıcılardan büyük korku duyduğunu belirtti.

Son görevinde ise sivil kıyafetlerle götürüldüğünü dile getiren Saad, bir noktada terkedilmiş bir tankı filme almasının emredildiğini söyledi. “Korkudan donup kaldım, bu yüzden sırtıma tüfeğin dipçiğiyle vurdular” diye konuşan Saad, tanka yaklaşırken arkasından vurulduğunu, ancak yaralı olarak hayatta kaldığını anlattı.

Benzer bir şekilde, 17 yaşındaki Mohammad Shbeir de Han Yunus'ta İsrail askerleri tarafından esir alındığını, bu sırada babasının ve kız kardeşinin öldürüldüğünü söyledi. Shbeir, kendisinin yıkılmış evlere ve mayın riski taşıyan binalara zorla götürüldüğünü ve canlı kalkan olarak kullanıldığını ifade etti.

İSRAİL ORDUSU: "BU TÜR EYLEMLER KESİNLİKLE YASAK"

Bu iddialar üzerine CNN, İsrailli askerlerin konuşmasına platform sağlayan “Sessizliği Bozmak” adlı organizasyonla iletişime geçti. Organizasyon, İsrail ordusunun Gazze'de Filistinlileri canlı kalkan olarak kullandığına dair asker ve Filistinlilerin tanıklıklarını doğrulayan fotoğraflar sundu.

İsrail ordusundan CNN’e yapılan açıklamada ise, "tutuklu Filistinlilerin askeri operasyonlar için kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu ve bu tür eylemlerin sahadaki askerlere rutin olarak hatırlatıldığı" belirtildi.

Uluslararası hukuk, sivillerin askeri operasyonlarda kalkan olarak kullanılmasını kesin bir şekilde yasaklıyor. İsrail ise uzun zamandır Hamas’ı Gazze’de sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakla eleştiriyordu.