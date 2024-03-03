İsrail ordusu Gazze'de insani yardım aracına saldırdı: 9 kişi hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, açlıkla savaşan Gazze halkına gönderilen insani yardım aracının hedef olmasıyla 9 kişi hayatını kaybetti.

AA

İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana sürdürülen saldırılarda Gazze halkı bir yandan bombalarla bir yandan da açlıkla savaşıyor.

İnsani yardım aracına saldırıldı

Sağlık kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bu seferki hedefi Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde insani yardım malzemesi taşıyan araç oldu.

9 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda ilk belirlemelere göre 9 kişi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İnsani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı

İsrail ordusu daha önce de 29 Şubat sabah saatlerinde Gazze kentinin güneyinde, Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef aldı.

118 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırısında 118 kişi ölmüş, 760 kişi yaralanmıştı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)