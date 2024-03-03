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İsrail ordusu Gazze'de insani yardım için bekleyen halka saldırdı: Çok sayıda can kaybı var

İsrail ordusu Gazze'de insani yardım için bekleyen halka saldırdı: Çok sayıda can kaybı var İsrail ordusunun Gazze halkı için gönderilen insani yardım aracını ve yardım bekleyen halkı bombaladı. Saldırı sonucu çok sayıda can kaybı olduğu belirtildi.