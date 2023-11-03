İsrail ordusu: Gazze'de kuşatma tamamlandı 28 gündür Gazze'ye bomba yağdıran İsrail, kuşatmanın tamamlandığını açıkladı. İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ateşkes seçeneğinin ise masada olmadığını söyledi.

AA

7 Ekim'de Hamas'ın Tel Aviv'e başlattığı saldırılardan sonra savaş durumuna geçen İsrail, Gazze'yi abluka altına aldı.

Gazze'yi adeta açık hava hapishanesine çeviren İsrail, 7 Ekim'den bu yana 9 bin 61 sivili öldürdü.

Mülteci kamplarını vuran ve binlerce mahallenin yok olmasına neden olan İsrail, ateşkes çağrılarını ise reddediyor.

Gazze'de ilerleyişini sürdüren İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı son açıklamada da bu ilerleyişinin tamamlandığını duyurdu.

Gazze'yi tamamen kuşattılar

Hagari, düzenlediği basın toplantısında İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kara birliklerinin bölgede ilerlediğini aktaran Hagari, Gazze kentine yönelik kuşatmanın tamamlandığını bildirdi.

"Ateşkes masada değil"

Hagari, ateşkese dair bir soruya ise "ateşkes seçeneğinin masada olmadığı" cevabını verdi.

ABD, İsrail için yardım talep edilen yasa tasarısını onayladı

ABD Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada, tasarı 196 "hayır" oyuna karşı 226 "evet" oyuyla kabul edildi.

12 Demokrat üye Cumhuriyetçilerin tasarısını desteklerken, 2 Cumhuriyetçi üye "hayır" oyu verdi.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Senatör Chuck Schumer, yasa tasarısının "çok hatalı bir teklif" olduğunu kaydederek, Senato'nun yasa tasarısını "kaale" almayacağını duyurdu.

Pentagon ateşkes istemiyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Hamas'ın "yeniden toparlanmasına" yol açacağına ilişkin endişelerden dolayı İsrail ve Hamas arasında ateşkesi desteklemediklerini bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)