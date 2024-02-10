İsrail ordusu Gazze'de yaralı taşıyan ambulansı vurdu! İsrail ordusunun, yıllardır abluka altında olan Gazze Şeridi'ne yönelik sistematik saldırılarında hastaneye yaralı taşıyan ambulansın vurulduğu anlar kameraya yansıdı.

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AA

Gazze halkı 4 aydır sert müdahalelerle karşı karşıya.

Silahsız kadın ve çocukların hedef alındığı savaşta, savaş suçu işlenmeye devam ediyor.

Ambulansa ateş açıldı

Gece-gündüz devam eden saldırılarda, can alıcı görüntüler ortaya çıkıyor.

Sosyal medyada gündem olan videoda, İsrail güçlerinin hastaneye yaralı taşırken pazar içerisinde ilerleyen ambulans aracını hedef alıp vurduğu görülüyor.

O anlar o sırada pazar yerini çeken bir kişi tarafından tesadüf olarak kaydedildi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bine yaklaştı

Bölgede can kaybı her geçen gün artıyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'de can kaybı 27 bin 947'ye çıktı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)