AA
Gazze halkı 4 aydır sert müdahalelerle karşı karşıya.
Silahsız kadın ve çocukların hedef alındığı savaşta, savaş suçu işlenmeye devam ediyor.
Ambulansa ateş açıldı
Gece-gündüz devam eden saldırılarda, can alıcı görüntüler ortaya çıkıyor.
Sosyal medyada gündem olan videoda, İsrail güçlerinin hastaneye yaralı taşırken pazar içerisinde ilerleyen ambulans aracını hedef alıp vurduğu görülüyor.
O anlar o sırada pazar yerini çeken bir kişi tarafından tesadüf olarak kaydedildi.
Hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bine yaklaştı
Bölgede can kaybı her geçen gün artıyor.
7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta İsrail ordusunun saldırılarıyla Gazze'de can kaybı 27 bin 947'ye çıktı.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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