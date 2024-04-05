İsrail ordusu Gazze'ye yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırıların sürdürdüğü Gazze'ye insani yardımların artırılmasını, Aşdod Limanı ve Beyt Hanun Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasını kabul ettiğini bildirdi.

AA

İsrail ordusu, 6 aydır Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin bombaladığı Gazze halkının hali her geçen gün daha acı bir hal alıyor.

İnsani yardımların kısıtlandığı bölgede insanlar yetersiz beslenme nedeniyle ölüyor.

İnsani yardımlar artırılacak

Son olarak İsrail, 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik insani yardımların artırılmasını kabul etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Savaş Kabinesi'nde Gazze'deki insani kriz için bölgeye yönelik yardımların artırılması yönünde tedbirler alındığını duyurdu.

Geçici süreliğine yardımlara izin verilecek

İnsani yardımların bölgeye Aşdod Limanı ve Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı üzerinden ulaştırılmasına geçici olarak izin verileceği, bunun yanı sıra Ürdün üzerinden gelecek yardımların Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan daha fazla geçişine imkan tanınacağı kaydedildi.

Sivilleri korumaya yönelik adımlar atılacak

Beyaz Saraydan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Joe Biden dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Gazze'de görev yapan insani yardım görevlilerine yönelik saldırıların "kabul edilemez" olduğunu ve ABD'nin İsrail'e yapacağı bundan sonraki yardımların "sivilleri korumaya dönük adımlar atmasına" bağlı olacağını söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)