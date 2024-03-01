Savaşın gölgesinde 21 hafta geride kaldı...
İsrail ordusu, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarıyla insanlık suçu işliyor.
Mescid-i Aksa'ya girişler engellendi
Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail, saldırıların şiddetini artırarak devam ediyor.
İsrail ordusu, bir yandan sivilleri hedef alırken bir yandan da Müslümanların kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlıyor.
Kısıtlamalar devam ediyor
Her hafta olduğu gibi bu cuma da manzara değişmedi.
İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları devam ediyor.
Çok az kişinin saf tutmasına izin verildi
Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi.
İsrail'in cuma namazı için yine yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da, az sayıda kişi cuma namazı için saf tuttu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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