İsrail ordusu Mescid-i Aksa'da kısıtlamalara devam ediyor İsrail ordusu, 21 haftadır cuma namazı için saf tutmak isteyen Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişlerini engelliyor. İsrail'in cuma namazı için yine yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da az sayıda kişi cuma namazı için saf tutabildi.

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AA

Savaşın gölgesinde 21 hafta geride kaldı...

İsrail ordusu, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarıyla insanlık suçu işliyor.

Mescid-i Aksa'ya girişler engellendi

Tüm uluslararası uyarıları hiçe sayan İsrail, saldırıların şiddetini artırarak devam ediyor.

İsrail ordusu, bir yandan sivilleri hedef alırken bir yandan da Müslümanların kutsal mekanı olan Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlıyor.

Kısıtlamalar devam ediyor

Her hafta olduğu gibi bu cuma da manzara değişmedi.

İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da cuma namazı kılmak isteyen Filistinlilere yönelik geniş kısıtlamaları devam ediyor.

Çok az kişinin saf tutmasına izin verildi

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya az sayıda kişinin girmesine izin verdi.

İsrail'in cuma namazı için yine yaş kısıtlaması getirdiği Mescid-i Aksa'da, az sayıda kişi cuma namazı için saf tuttu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)