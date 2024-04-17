İsrail ordusu Refah'ta bir evi bombaladı: 7 Filistinli hayatını kaybetti İsrail ordusu Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, Refah kentinde bir evi bombalaması sonucunda aralarında çocuklarında bulunduğu 7 kişi öldü.

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AA

Gazze'de katliam devam ediyor.

İsrail ordusu, 6 aydır süren saldırılarını tüm uyarılara rağmen sürdürüyor.

Gazze halkı, bir yandan saldırılar ile mücadele ederken bir yandan da açlık ve susuzlukla savaşıyor.

7 kişi hayatını kaybetti

Son olarak İsrail ordusu, Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Hunud" Ailesi'ne ait evi hedef aldı.

Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre saldırı sırasında 4'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti.

Evlerde büyük hasar oluştu

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu yerinden edilmiş "Ebu el-Hunud" Ailesi'nin evi yıkılırken çevredeki yapılarda da ağır hasar oluştu.

Bölge sakinleri, saldırı esnasında yıkılan evi inceledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)