AA
Gazze'de katliam devam ediyor.
İsrail ordusu, 6 aydır süren saldırılarını tüm uyarılara rağmen sürdürüyor.
Gazze halkı, bir yandan saldırılar ile mücadele ederken bir yandan da açlık ve susuzlukla savaşıyor.
7 kişi hayatını kaybetti
Son olarak İsrail ordusu, Refah'taki Yebna Mülteci Kampı'nda "Ebu el-Hunud" Ailesi'ne ait evi hedef aldı.
Sağlık ekiplerinden alınan bilgiye göre saldırı sırasında 4'ü çocuk, 7 kişi hayatını kaybetti.
Evlerde büyük hasar oluştu
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentine düzenlediği saldırı sonucu yerinden edilmiş "Ebu el-Hunud" Ailesi'nin evi yıkılırken çevredeki yapılarda da ağır hasar oluştu.
Bölge sakinleri, saldırı esnasında yıkılan evi inceledi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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