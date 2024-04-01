İsrail ordusu Şifa Hastanesi'nden çekildi: Tamamen yıkıldı İsrail ordusu 14 gün önce işgal altına aldığı Şifa Hastanesi'nden çekildiğini duyururken, hastane tamamen yıkılarak kullanılmaz hale geldi.

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AA

Gazze'de katliam devam ediyor...

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda binlerce insan hayatını kaybederken, kalan yaralı halk yaşam mücadelesini sürdürüyor.

Hedef gözetmeksizin hastane, cami, okul ve sivil yerleşim alanlarına saldırılarda bulunan İsrail ordusu, 14 gün önce Şifa Hastanesi'ni işgal etti.

Görgü tanıkları anlattı

Hastaneyi yerle bir ederek çekildiğini açıklayan İsrail ordusu, yıkım sonrası hastaneyi kullanılamaz hale getirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusuna bağlı güçlerin, Şifa Hastanesi ve çevresindeki yerleşim yerlerinden tamamen çekilerek Gazze şehrinin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nin güneyine gittiğini belirtti.

Hastane kullanılamaz hale geldi

İsrail güçlerinin çekilmeden önce Şifa Hastanesi'nin tüm binalarını yaktığını ve tamamen hizmet dışı bıraktığını aktaran görgü tanıkları, hastanenin cerrahi binasının katlarını ve odalarını tamamen yıktığını, geri kalanını yaktığını, ana resepsiyon ve acil durum binasını da yakarak içindeki tüm tıbbi malzemeleri imha ettiğini söyledi.

Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin ayrıca böbrek, doğumhane, morg, kanser ve yanık bölümlerini yaktığını, poliklinik binasını da yıktığını ifade etti.

Cesetleri çıkarıp attılar

Şifa Hastanesi'nde ve hastaneyi çevreleyen Ömer El-Muhtar, İzzeddin el-Kassam, Ebu Hasira, Bekir ve Habbuş sokaklarında onlarca ölü bulunduğunu belirten görgü tanıkları, ordunun, Filistinlilerin Şifa Hastanesi'nde kurduğu geçici mezarlığı yıktığını, cesetleri çıkarıp hastanenin farklı bölgelerine attığını anlattı.

Yeniden faaliyete geçmesi zor

Filistinli sağlık yetkilileri de hastanenin tamamen hizmet dışı kaldığını ve mevcut dönemde yeniden çalışmaya başlamanın zor olduğunu söyledi.

Sağlık yetkilileri, ordunun, hastanedeki tüm tıbbi ekipmanların yanı sıra ameliyathane ve yoğun bakım odalarını da imha ettiğini dile getirdi.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık kompleksi Şifa Hastanesi'ni işgal ettikten 10 gün sonra 24 Kasım 2023'te hastanenin bazı bölümlerini yıkarak çekilmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)