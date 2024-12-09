İsrail ordusu, Suriye'de 100 hedefi bombaladı

Haber Merkezi

Suriye'deki iç savaşın 13 yıllık zorlu mücadelesinin ardından, Esad rejimi büyük bir yenilgiye uğradı.

Muhalif grupların yönetimi ele geçirmelerinin ardından oluşan güç boşlukları, İsrail için bir fırsat yarattı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hermon Dağı'nda askerlerle bir araya gelmesinin ardından bölgedeki durumu değerlendirdi ve Golan Tepeleri'ni "ele geçirme" emri verdi.

SURİYE'DE İSRAİL İŞGALİ BAŞLADI

Netanyahu'nun emri ile sınır bölgelere asker yığan işgalci ordu, güneyden Suriye topraklarına giriş yaptı.

Ordunun, başlatılan işgale ilişkin yaptığı açıklamada, akşam saatlerinde Suriye'nin birçok noktasının bombalandığı bildirildi.

SURİYE'DE 100 HEDEF VURULDU

İsrail'de yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre, Suriye geneline düzenlenen hava saldırılarında 100 hedef vuruldu.

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberinde ise İsrail'in, Suriye ordusunun Esed rejiminden kalan askeri kapasitesini azaltmak için elinden gelen azami çabayı sarf ettiği, ordunun, Suriye geneline yayılan çok kapsamlı bir saldırı dalgası başlattığı ifade edildi.

ASKERİ ÜSLERİ HEDEF ALDILAR

Habere göre, İsrail savaş uçakları, askeri üsler, hava savunma üsleri, istihbarat karargahlarının yanı sıra uzun ile kısa menzilli füze depoları, hava savunma sistemleri, silah üretim merkezleri, konvansiyonel olmayan silah stoklarını hedef aldı.

Şeyh Dağı'nın Suriye tarafının işgali ve Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeye asker konuşlandırmak gibi kara saldırılarına ek olarak İsrail ordusu, son birkaç gün içinde Suriye'nin güneyindeki Dera'dan başkent Şam'a ve kuzeydeki Maysaf'a kadar olan bölgelerdeki hedefleri vurdu.

Suriye'ye ait hava savunma sistemlerinin imha edilmesinin İsrail’in ülkeye düzenlediği hava saldırılarının rahatça icra edebileceği anlamına geldiği de belirtildi.

İSRAİL VE SURİYE GELİŞMELERİ

İsrail ordusundan saldırılar öncesi yapılan açıklamada, İsrail sınırına yakın olan Kuneytra ili, Avfaniyye, Hamidiye, Batı Samdaniyye ve Kahtaniyye belde ve köyleri sakinlerine evlerinde kalma çağrısı yapılmıştı.

İsrail ordusu, 6 Aralık Cuma günü Suriye'deki gelişmeler nedeniyle işgal altında tuttuğu Suriye toprağı Golan Tepeleri'ndeki birliklerine takviye yaptığını duyurmuştu.

Ordu, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri ve Suriye ile arasındaki tampon bölgeye 8 Aralık'ta kuvvet gönderdiğini açıklamıştı.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. 1974'te İsrail ile Suriye arasında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.