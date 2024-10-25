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AA & Ensonhaber

İsrail ordusunun, Lübnan sınırındaki Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne (UNIFIL) yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi.



UNIFIL'den yapılan açıklamada, 22 Ekim’de İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Dıhayra beldesindeki kalıcı gözlem noktasından İsrail askerlerinin bölgedeki evlerdeki hareketlerinin izlendiği ifade edildi. İsrail birlikleri, gözlemlendiklerini fark edince UNIFIL gözlem noktasına ateş açtı; barış gücü askerleri ise bu esnada güvenlik amacıyla geri çekildi.

UNIFIL GÜÇLERİNİ MEVKİLERİNİ TERK ETMEYE ZORLADILAR

Açıklamada, İsrail ordusunun Mavi Hat boyunca UNIFIL’e pozisyonlarını terk etmeleri yönünde çağrıda bulunduğu ve bu süreçte kasıtlı olarak barış gücünün kamera, aydınlatma ve iletişim ekipmanları gibi malzemelerine zarar verdiği vurgulandı.

UNIFIL, "Baskılara ve zorluklara rağmen askerlerimiz görev başında kalmaya devam edecek; gözlem ve raporlama sorumluluğumuzu yerine getireceğiz." şeklinde bir açıklamada bulundu.

Ayrıca, İsrail ordusu ve diğer taraflara, BM personeli ile mülklerinin güvenliğinin sağlanması konusunda uyarı yapıldı; bu tür unsurlara yönelik kasıtlı saldırıların, uluslararası insancıl hukukun ve BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararının ciddi bir ihlali olduğu hatırlatıldı.

BMGK'NİN 1701 SAYILI KARARI

BM Güvenlik Konseyi’nin 1701 sayılı kararı, İsrail’in Mavi Hat’ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan’daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahlardan arındırılmasını öngörmektedir. Karara göre, bu bölgede yalnızca Lübnan ordusuna ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne (UNIFIL) ait silahlar ve askeri ekipman bulundurulabilir.

Ancak, 2000 yılından bu yana Litani Nehri ile Mavi Hat arasındaki bölgenin büyük bir kısmında Hizbullah’ın güçlü bir askeri varlığı hakimiyetini sürdürüyor.