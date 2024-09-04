İsrail ordusu yine çocukları hedef aldı İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda ikisi çocuk 3 kişiyi yaraladı.

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AA

Filistin Kızılayı, bölgede yaşananlara ilişkin son durumu aktardı.

Kızılay ekipleri, İsrail ordusunun, El Halil kentinin Zahiriyye beldesine baskın düzenlediğini söyledi.

İsrail'in düzenlediği baskında bacaklarından gerçek mermiyle yaralanan 7 ve 22 yaşındaki 2 Filistinli hastaneye nakledildi.

GÖZALTI, BASKIN VE SALDIRILARDA ARTIŞ

Filistin resmi haber ajansı WAFA da Kalkilya kentinde İsrail güçlerinin ayağından gerçek mermiyle yaraladığı 13 yaşındaki bir çocuğun hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

685 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail askerleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 685 Filistinli hayatını kaybetti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)