İsrail ordusunda intihar rekoru kırıldı!

AA

İsrail ordusunun açıkladığı verilere göre, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana intihar eden asker sayısında ciddi artış görüldü.

İsrail ordusu, 2024 yılında intihar eden asker sayısını 21 olarak duyururken bu sayı son 13 yılın en yüksek sayısı oldu.

ASKERLER İNTİHAR EDİYOR

Geçen yıl intihar eden 21 askerden 7'sinin rütbesiz er, ikisinin muvazzaf asker ve 12'sinin de yedek asker olduğu belirtildi.

İsrail ordusu verilerine göre, 2023 yılında ise 17 asker intihar etti. Söz konusu intihar vakalarının yedisi 7 Ekim sonrası gerçekleşti.

Bu sayı, 2022'de 14 olarak duyurulmuş, 2021'de ise 11 intihar vakası kayıtlara geçmişti.

RUHSAL SORUNLAR BAŞLADI

Ayrıca İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana binlerce İsrail askerinin ruhsal sıkıntılar nedeniyle saldırılara katıldıkları sahalardan çekildiği vurgulandı.

Son iki yılda İsrail'in yürüttüğü saldırılar sırasında ölen İsrail askerlerinin sayısı 2023 yılında 512, geçen yıl ise 295 olmak üzere 807 olarak açıklanmıştı.