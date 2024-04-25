İsrail ordusundan Refah kentine saldırı: 3 sivil öldü İsrail ordusunun Refah kentine düzenlendiği saldırı sonucundan 3 sivil hayatını kaybederken, çok sayıda kişinin yaralandığı öğrenildi.

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AA

Gazze'de kan durmuyor...

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ediyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği hava saldırısında 3 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, Refah kentinin doğusundaki el-Cemel ailesinin evini hedef aldı.

3 kişi hayatını kaybetti

Saldırıda ev tamamen yıkılırken 3 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Olayda ölen ve yaralananlar kentteki Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi’ne kaldırıldı.

İsrail haber siteleri, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini çok yakında işgal etmeye hazırlandığını aktarmıştı.

ABD ve AB'ye silah desteğini durdurma çağrısı

Arap Birliği ise dünkü olağanüstü toplantısında İsrail ordusunun Refah kentine saldırı niyetinin Filistin halkına yönelik yeni bir katliam anlamına geleceği uyarısında bulunarak ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine İsrail'e silah ve mühimmat ihracatını durdurma çağrısı yaptı.

7 Ekim sonrası neler oldu?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685’i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 262 Filistinli öldürüldü, 77 bin 229 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

4 günlük arada esir takası gerçekleşti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 260’ı karadan işgal sürecinde olmak üzere 604 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 488 Filistinli hayatını kaybetti.

285 Hizbullah mensubu öldü

Son verilere göre, İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 285 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 12 asker öldü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)