AA

İsrail ordusu 7 aydır Gazze'de kısıtlamalara devam ediyor.

İsrail, cuma namazını işgal altında bulunan Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'da kılmak isteyen Filistinlilere bu hafta da kısıtlamalar getirdi.

Cuma namazında kısıtlama

Polisler, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini engellemek için sabah saatlerinden itibaren Doğu Kudüs'ün birçok noktasında konuşlandı.

Sadece çocuk ve yaşlılar alındı

Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinin girişlerine bariyerler kuran İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya sadece yaşlıların ve çocukların girmesine izin verdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa'nın dış kapılarına da kontrol noktaları kurdu.

Aksa'ya girmelerine izin verilmeyen Filistinli gençler, cuma namazını Esbat (Aslanlı) Kapısı karşısındaki kaldırımda kıldı.

7 aydır kısıtlamalar sürüyor

İsrail polisi, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 28 haftadır on binlerce kişinin Mescid-i Aksa'da namaz kılmasını engelleyen ciddi kısıtlamalar uyguluyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)