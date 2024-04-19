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İsrail ordusunun cuma namazı kısıtlaması: Mescid-i Aksa'ya alınmadılar

İsrail ordusunun cuma namazı kısıtlaması: Mescid-i Aksa'ya alınmadılar İsrail ordusu Gazze'ye yönelik 7 aydır sürdürdüğü saldırılarına devam ederken, her cuma olduğu gibi bu cuma da namaz kılmak isteyen Filistinlilere kısıtlama getirdi.