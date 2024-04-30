İsrail polisi Kudüs'te Türk vatandaşını öldürdü İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde polise bıçaklı saldırıda bulunduğu iddiasıyla bir Türk vatandaşını öldürdü.

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ensonhaber.com

Doğu Kudüs'te hareketli saatler yaşandı...

İsrail polisinden yapılan açıklamaya göre, bir Türk vatandaşı, Kudüs'te bir İsrail polisini bıçakladı.

İsrail polisinden yapılan açıklamada, “Eski Şehir bölgesinde es-Sahire (Herod) Kapısı bölgesinde yerel saatle 12:30 sularında bir kişinin polise bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu, polislerin şüpheli kişiyi ateş açarak etkisiz hale getirdiği ve saldırganda bir bıçak bulunduğu” ifadelerine yer verildi.

34 yaşında Türk vatandaşı

Vücudunun üst kısmından yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtilen açıklamada saldırı girişiminde bulunan kişinin 34 yaşında bir Türk vatandaşı olduğu iddia edildi.

İsrail polisi, vurulan kişinin sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşmazken polislerin şehrin Sahire Kapısı bölgesinde sağlık ekiplerinin olay yerinden bir ceset taşıdığı anlar görüntülendi.

Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı

Saldırıyı düzenleyen kişinin, Şanlıurfa'dan turist olarak gittiği ifade edilen 34 yaşındaki Hasan Saklanan olduğu belirtildi.

İsrail basını da söz konusu kişinin polis ateşiyle öldürüldüğünü paylaştı.

Kaldığı otele baskın yapıldı

İsrail polisi, saldırıda bulunduğu iddia edilen kişinin kaldığı Doğu Kudüs'teki otele baskın düzenlerken olayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğünü açıkladı.

Sınır polisinin ise yaralandığı kaydedildi.

Mescid-i Aksa kapatıldı

Saldırı sonrası Mescid-i Aksa'nın kapıları kapatıldı.