İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı.

Binlerce Filistinli cuma namazının ardından Mescid-i Aksa’da İsrail’in geri adım atarak, Hamas ile ateşkese varmasını kutladı.

Filistin bayrakları açan kalabalık sık sık tekbir getirdi.

SES BOMBASI VE PLASTİK MERMİYLE SALDIRI

Filistinliler daha sonra Mescid-i Aksa’dan Eski Şehir bölgesine doğru yürüyüşe geçmek istedi.

İsrail polisi, ses bombası ve plastik mermiyle Filistinlilere saldırarak grubu dağıtmaya çalıştı.

YARALANANLAR VAR

Saldırı nedeniyle yaralananlar olsa da Filistin Kızılayından henüz açıklama yapılmadı.

Saldırı anını cemaatten bir kişi o kayda aldı.

Görüntülerde cemaatin atılan ses bombaları ve mermilerin ardından kaçıştığı anlar yer aldı.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı VİDEO