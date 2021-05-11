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    İsrail polisinin hedefinde basın mensupları var

    israil polisinin Mescid-i Aksa'daki teravih namazından çıkan cemaate saldırısında AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz yaralandı.
    • AA
    • 11.05.2021 - 00:19
    • Güncelleme : 11.05.2021 - 03:30
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    İsrail polisinin hedefinde basın mensupları var

    İsrail polisi, Mescid-i Aksa’da teraviz namazından çıkan cemaate plastik mermiler ve ses bombalarıyla saldırdı.

    PLASTİK MERMİ İSABET ETTİ

    Saldırıda, TRT Haber canlı yayınında İsrail’in saldırısını anlatan AA’nın Orta Doğu Editörü Turgut Alp Boyraz’a 2 plastik mermi isabet etti.

    Saldırı hakkında yorumlarda bulunan Boyraz, elindeki kamerayı gören İsrail polisinin direkt bacağına ateş ettiğini söyledi.

    Turgut Alp Boyraz kendisinin yanı sıra Resul Çakır adında bir Türk vatandaşının daha yaralandığını aktardı.

    Saldırıdan sonra yakınlardaki bir gazeteci arkadaşlarının ofisine geçtiklerini, ilk müdahalenin sağlık ekipleri tarafından orada yapıldığını anlattı.

    İKİ GÜN ÖNCE DE YARALANMIŞTI

    Boyraz, Çakır ile ilk müdahalenin ardından Makaset Hastanesi'ne sevk edildiklerini aktardı.

    Boyraz, iki gün öncede İsrail polisinin saldırıları sonucu yine plastik mermilerle yaralanmıştı.

    İsrail polisinin hedefinde basın mensupları var #1

    İsrail polisinin hedefinde basın mensupları var #2

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