İsrail polisleri Kudüs'te bulunan TRT Haber ekibine saldırdı Cuma namazı esnasında Mescid-i Aksa’daki gelişmeleri aktarmak için yayın yapan haber ekibi, İsrail polisinin sert müdahalesiyle karşılaştı. Polisler, kamerayı silahın dipçiği ile kırdı.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu, Gazze’ye yönelik saldırılarına 42 gündür aralıksız devam ediyor.

Soykırım değeri taşıyan saldırılar sonucunda ölü sayısı 12 bine dayanırken, bölgedeki vahşet her geçen gün artıyor.

Bu süreçte gündeme gelen bir konu da cuma namazında Mescid’i Aksa’da yaşanan gerginlikler.

İsrail polisi bu güne kadar, cuma namazını kılmak isteyen kişilere çok kez saldırı gerçekleştirdi.

Polisler, TRT Haber kamerasına saldırdı

Bölgede Filistinlilere yönelik İsrail güçlerinin engellemelerini ve zor kullanmalarını takip eden TRT Haber ekibi de saldırıya uğradı.

İsrail polisi, bölgeden sıcak bilgileri aktaran TRT Haber ekibine fiziki saldırıda bulunduktan sonra silahın dipçiğiyle kamerayı kırdı.

Saldırıya uğrayan muhabir, kamera kırık olsa da Filistin’e yönelik hareketleri aktarmaya devam edeceklerini söyledi.

Camiye gaz bombası atıldı

Bir diğer yandan canlı yayın sırasında gaz bombası da caminin olduğu bölgeye doğru atıldı.

TRT Haber muhabiri, İsrail’in Mescid-i Aksa dışında da namaz için toplanılmasına izin verilmediğini aktararak, “Her yerde bir baskı var.” dedi.