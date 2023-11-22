İsrail: Rehineleri alma süreci yarın başlıyor İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada Gazze'deki rehinelerle ilgili sürecin yarın başlayacağını duyurdu. Rehine takası yarın sabah TSİ saat 06.00'da gerçekleşecek.

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Hamas ve İsrail rehine takası ve dört günlük insani ara konusunda anlaştı.

Hamas dört günde 50, İsrail ise 150 rehineyi serbest bırakacak.

Çatışmalara verilecek aranın tarihi gün içerisinde açıklanacak.

İsrail'den yeni açıklama

İsrail ile Hamas arasında gerçekleşmesi beklenen esir takası anlaşmasının detayları ise belli oldu.

İlk takas yarın sabah başlıyor

İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen yaptığı açıklamada Gazze'deki rehinelerle ilgili sürecin yarın başlayacağını duyurdu.

İlk rehine takası yarın sabah TSİ saat 06.00'da gerçekleşecek.

Ateşkes ve esir takası detayları

Esir takasına ilişkin açıklama İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Ofisi tarafından yapıldı.

Açıklamaya göre ateşkes anlaşması insani, tıbbi yardım malzemeleri ve yakıt yüklü yüzlerce tırın Gazze'ye girmesine imkan tanıyacak.

Hamas'ın 4 gün sonunda ek olarak 10 İsrailli rehine bırakması halinde 1 gün daha ateşkes ilan edilecek.

Ateşkes anlaşmadan 24 saat sonra başlayacak. Ayrıca ateşkes sürecinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki hava trafiğinin tüm gün, kuzeyinde ise 10.00 ile 16.00 saatleri arasında günlük 6 saat durdurulacağı ifade edilirken, İsrail güçlerinin tüm Gazze Şeridi'nde kimseyi alıkoymama ve kimseye saldırmama esasına bağlı kalacağı kaydedildi.

İsrail'e göre, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

50 esir kademeli olarak serbest bırakılacak

İsrail basınına konuşan kaynaklar, Hamas'ın elindeki esirleri aşamalı olarak serbest bırakacağını belirtti.

Hamas'ın 4 gün boyunca her gün 12 veya 13 esiri serbest bırakacağı ifade edildi. İsrail de serbest bırakabileceği 300 kişilik bir liste oluşturdu. Listede 287 çocuk, 13 kadın bulunuyor.

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